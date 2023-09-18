Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, "Karadeniz Tahıl İnisiyatifi’nde Türkiye’nin uygulamasına son verilmesini", Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’e de deniz taşımacılığı için Avrupa Komisyonu’nda özel ve merkezî bir örgütsel yapı kurulmasını talep ettiği birer mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros, “Kıbrıs Denizciliği Uluslararası Gündemlerde… BM Genel Sekreteri’nin Cevabını ve Ursula Fon Der Leyen’e Önerileri Açıklıyoruz” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in New York’a giderken uğradığı Yunanistan’da Rum Armatörler Birliği’nin Atina’da onuruna verdiği ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulo’nun da katıldığı davette yaptığı açıklamalara ve mektupların içeriğine yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, Genel Sekreter Guterres’ten, “Karadeniz Tahıl İnisiyatifi’nin yeniden başlaması halinde, Türkiye’nin uygulamasına son verilmesini ve tahıl taşıyan bütün gemilere eşit muamelede bulunulmasını sağlayacak şekilde davranmasını” istediğini söyledi.

Genel Sekreter’in 13 Eylül 2023 tarihli cevap mektubunu ele geçirdiğini yazan ve mektubun bir kupürüne de yer veren gazeteye göre, Guterres, “inisiyatifi yeniden canlandırma çabalarının devam ettiğini ve Kıbrıs gemilerinin de katılmasını, müdahil taraflara sunmaya hazır olduğunu” kaydetti.

Guterres mektubunda, söz konusu inisiyatifin, 33 milyon metrik ton gıdanın Ukrayna’nın üç limanından güven içerisinde ihraç edilmesine ve dünya gıda fiyatlarının düşmesine olanak tanıyarak dünya gıda güvenliğine belirleyici katkı koyduğuna işaret etti. Guterres, “Kıbrıs bayraklı veya Kıbrıs ile başka şekilde bağlantılı gemilerin bu çabalara katılmaya hazır olmasından memnuniyet belirtti ve inisiyatifin yeniden başlaması halinde bunu üç tarafın bilgisine getireceğini” kaydetti.

Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen’e gönderdiği mektubu da açıklayan gazete, Rum Yönetimi Başkanının “deniz taşımacılığı için Avrupa Komisyonu’nda özel ve merkezî bir örgütsel yapı kurulmasını” önerdiğini yazdı.

Habere göre, mektubunda deniz taşımacılığını, Avrupa ve dünya ticaretinin omurgası olarak niteleyen Hristodulidis, AB dış ticaretinin yüzde 80’inin deniz yoluyla yapıldığına ve dünya denizcilik filosunun yüzde 40’ının AB armatörlerinin kontrolünde olduğuna işaret etti.

“Deniz politikası ile ilgili faklı yönler arasında daha çok işbirlikleri oluşturulması, deniz taşımacılığına AB içerisinde daha çok dikkat edilmesi ve daha üstün bir konum sağlanması gerektiği” görüşünü de ortaya koyan Hristodulidis, “Bütünlüklü bir yaklaşım benimsenmesi ve deniz taşımacılığının stratejik ve yatırım planlamasını oluşturabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çevre oluşturulmasını” önerdi.

Nikos Hristodulidis, “Avrupa Komisyonu’nun 2024’teki bir sonraki toplantısına kadar AB’nin deniz taşımacılığıyla ilgili bütün siyasi birimlerinin özel ve merkezî bir yapıya tabi olması gerektiğini” öne sürdü.