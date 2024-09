Politis gazetesi, “İstenen Şey İzlenim Yaratmak Değil Özlü Diyalog” başlıklı haberinde Rum kesiminin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen pazartesi akşamı BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinin ardından, Guterres’in inisiyatifiyle her çeşit görüşmeye hazır olduğuna dair mesaj gönderdiğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada yalnızca Kıbrıs Türk lideriyle değil, Türk heyetiyle görüşmeye de hazır olduğunu söylediğini anımsattı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorununda verimli bir diyaloğa ilişkin koşullar meydana getirilmesi çabasını terk etmediğini, ayrıca bu tutumunu değiştirmesi için herhangi bir durum ortaya çıkmadığını da yazan gazete, Guterres’in tarafların pozisyonları etrafında önemli bir arka plana sahip olmayan bir izlenim çerçevesi yaratılmasını istemediğine işaret etti.

BM’nin istenen şeyin yalnızca tarafların bir araya gelmesi olduğunu düşünmediğini de yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in her fırsatta temaslar ve görüşmeler olması için hazır olduğu mesajını gönderdiğini ancak “diğer tarafın” ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna yanıt vermediğini öne sürdü.

Rum kesiminin bu hususta BM sekreterliğinin Ankara’nın tutumunu oldukça önemli addettiğini ve bunun Türk yetkililerin temaslarında ifade edileceğini düşündüğünü de yazan gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “diplomatik kaynaklara” dayanarak, BM Genel Sekreterinin Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin niyetinin ve olumlu bir ortam yaratılması için alınan inisiyatiflerin farkında olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlamasına ve BM Genel Sekreterinin ortak bir görüşme yapılması için uygun addettiği herhangi bir tarihin peşinen kabul etmeye hazır olduğunu bir kez yinelediğine de işaret ettiler.

Öte yandan Guterres-Hristodulidis görüşmesinin içeriğiyle ilgili tüm bilgilerin kaynağının Rum kesimi olduğuna da işaret eden gazete, bunun aksine BM Sekreterliğinin ise görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunun geleceği ve Orta Doğu’daki durumun ele alındığını söylemekle yetindiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise Hristodulidis-Guterres görüşmesine “Hristodulidis Guterres’e Üçlü Bir Görüşmeye Her An Hazır Olduğunu Söyledi” başlığıyla yer verirken, Hristodulidis’in New York temasları çerçevesinde bir araya geldiği ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Yardımcısı Jon Finer’la ABD’nin Great Sea Interconnector isimli elektrik bağlantısı projesine katılımına ilgisinin ele alındığını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi ise, “Sahte Devletin Tanınmasını İstedi” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmaya yer verirken, Erdoğan’ın bilindik tezlerini yinelediğini ileri sürdü.

Gazete Erdoğan ile Yunanistan Başkakanı Kiriakos Miçotakis’in dün New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde görüştüklerini de ekledi.

Alithia ise, konuyla ilgili haberlere “Erdoğan BM Genel Kurulu Kürsüsünden Sahte Devletin Tanınmasını İstedi- Miçotakis’le Görüşme İyi Bir Havada Gerçekleşti” başlıklarıyla yer verdi.