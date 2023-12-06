Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yarın telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Rum radyosu, Letimbiotis’in bugünkü basın brifingi sırasında gazetecilerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakan Miçotakis’in görüşme gündeminde Kıbrıs sorununun da olup olmadığı sorusuna karşılık “Kıbrıs sorunu her zaman Yunan hükümetinin gündeminin en üst sırasındadır” dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu ile bağlantılı olduğunu da savunan Letimbiotis Rum Yönetimi Başkanı’nın Yunanistan Başbakanı ile sürekli temas halinde olduğunu, yarın da, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde, bir telefon görüşmesi yapacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, Türk tarafının Derinya’da “tahkimat çalışması yaptığı” iddiasını hatırlatması üzerine Letimbiotis “Aldığımız bilgi, yapılmakta olan çalışmaların ara bölge içinde olmadığı yönündedir ve halen gerekli girişimlerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı.