Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in beraberindeki üst düzey bir heyetle bugün Lübnan’a gideceği ve Avrupa Komisyonuyla istişare içerisinde Lübnan’a bazı somut mesajlar iletmesinin beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde söz konusu mesajların, içerisinde sığınmacıların olduğu teknelerin engellenmesi ve buna paralel olarak mevcut durumun devam etmesinden ortaya çıkan sonuçlarla ilgili kendi sorumluluklarını üstlenmesi halinde Lübnan’ın elde edeceği kazançlarla alakalı olduğuna işaret etti.

Haberde Güney Kıbrıs’a yönelik benzeri görülmemiş sığınmacı akışıyla ilgili olarak ortaya çıkan problem konusunda Lübnan’ın sahip olduğu sorumlulukların, Rum kesimi ve Brüksel açısından net olduğu da kaydedildi.

Hristodulis’in bugün Beyrut’a gerçekleştireceği ziyaretin önemin göstergesinin Rum lidere eşlik edecek heyet olduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’e bugünkü ziyaretinde Dışişleri ve İçişleri bakanları yanı sıra Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı ve Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının eşlik edeceğini anımsattı.

Bunun bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerde Rum kesimi açısından nadir görülen bir heyet olduğu ve bunun Lübnan’a gerek problemin büyüklüğü gerek de Lübnan’ın konuyla ilgili taşıdığı sorumlulukları göstermeyi amaçlayan bir heyet olduğuna işaret edildi.

Haberde Lübnan’ın yasa dışı göçü engellemek için herhangi bir önlem aldığının görülmediği de ifade edildi.

Yapılan resmî açıklamaya dayanarak Hristodulidis’in ve beraberindeki heyetin Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Najib Mikati’yle görüşeceğini yazan gazete, görüşmenin konusunun Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik artan yasa dışı sığınmacı akışı olacağını belirtti.

Hristodulidis’in Beyrut’ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yle görüşeceğini de kaydeden gazete, Rum Dışişleri ve İçişleri bakanları ile RMMO komutanının da Lübnan’da kendi muhataplarıyla görüşmeler yapacağını ifade etti.

Haberinde Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a yasa dışı olarak giden kişilerin çoğunluğunun Suriyeli olmasının Rum kesimi için ek bir sorun yarattığını da yazan gazete, savaş bölgesinden gelmelerinden ötürü Rum kesiminin bu kişileri geri gönderemediğini belirtti.

Bununla birlikte Lübnan’ın AB’den destek alarak Suriyeli sığınmacıları topraklarında tutma sorumluluğu olduğunu ifade eden gazete, rakamların ve son haftalarda kayda geçirilenlerin Lübnan’ın sahip olduğu yükümlülüklere karşılık vermediğini gösterdiğini ifade etti.

-Hristodulidis Ursula Von Der Leyen’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yeni Demokrasi Partisinin 15’inci kongresine katılmak için dün gittiği Atina’da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le görüştüğünü de kaydeden gazete, Hristodulidis’in çevresinden elde edinilen bilgilere göre görüşmenin çok iyi bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirtti.

“Hükümet çevrelerinden elde edinilen bilgilere göre” görüşmenin, AB’nin, Rum Yönetimi'ni topraklarına yönelik sığınmacı akışlarının önlenmesi için somut bir şekilde güçlendirebileceği yönetmelere odaklandığı belirtildi.

Görüşmede buna paralel olarak Hristodulidis’in AB adına bugün Lübnan’a iletmesi beklenen mesajların ele alındığı da belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in görüşmede Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı gelişleriyle alakalı durum konusunda tamamen bilgilendirilmiş göründüğünü de kaydeden gazete, Leyen’in Hristodulidis tarafından bugün Lübnan hükümetine iletilecek şeyler konusunda pozitif olduğunu da belirtti.

Gazete göç konusunda meydana gelen durum ile Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akışları konusunun 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacağını da ifade etti.

Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu ise geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen yazdan bu yana gerek kamuoyunda yaptıkları açıklamalar gerek de gönderdikleri mektuplarla Avrupa Birliğine, topraklarında 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı olmasından ötürü Lübnan’ın ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini söylediklerini ekledi.

-Hristodulidis-Miçotakis görüşmesi

Yeni Demokrasi Partisinin 15’inci kongresine katılmak üzere dün Atina’ya giden Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü de yazan gazete, görüşmede göç konusu, Kıbrıs sorunu ve ikili iş birliği meselelerinin ele alındığını kaydetti.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik “Amaltheia” isimli insani koridorla ilgili inisiyatifine destek belirttiğini de yazan gazete, Hristodulidis-Miçotakis görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin iş birliği ile koordinasyonun ele alındığını ekledi.