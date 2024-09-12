Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Al Nahyan’ın dün akşamüzeri yaptıkları görüşmede ele aldıkları konular arasında enerji ve altyapılar konusundaki iş birliğinin ileriye götürülmesi, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi amacıyla stratejik ilişkinin hızlandırılması yöntemlerinin bulunduğunu yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise konuyla ilgili açıklamasında, ziyaret ve görüşmenin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine yapıldığını belirtti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ve Hristodulidis’in Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis katıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bu sabah adaya dönmesi bekleniyordu.