Halkın Partisi (HP), harnup fiyatının açıklanması geciktikçe üreticinin de zarar ettiğini belirterek Hükümet'e bu konuda adım atması çağrısında bulundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti Başkanı Kudret Özersay’ın, Kıbrıs Türk Harnup Üreticileri Birliği yetkililerini kabul ettiği, görüşmede, harnup hasadının bitmek üzere olmasına rağmen fiyatının açıklanmamasından dolayı üreticinin yaşadığı sıkıntıların görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, Halkın Partisi’nin tarım politikası ve bu tür konulara ilişkin çözüm önerileri üreticilerle paylaşıldı.

Açıklamada, “Üretici ürünü kendi imkanlarıyla depolamaya çalışıyor Bir an önce yetkililerin özellikle pazar ve fiyat konusunda üreticiyi rahatlatacak adımları atması elzemdir” denildi

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu'nun fiyat açıklamamasının sorgulandığı açıklamada, Binboğa Yem Fabrikası’nın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmamasının da büyük bir yanlış olduğu görüşü belirtildi.

Açıklamada, hasat edilen harnubun sağlıklı şekilde muhafaza edilememesi halinde üreticinin zarara uğrayacağının unutulmaması gerektiği de kaydedildi.