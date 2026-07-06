Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, uluslararası petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına, Brent petrol fiyatı 118 dolardan 72 dolara gerilemesine rağmen bunun KKTC’de pompa fiyatlarına yansıtılmadığını söyledi.

Yazılı açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun akaryakıt ve gaz fiyatlarını 120 gündür sabit tuttukları yönündeki açıklamasını eleştiren Avcıoğlu, “Komşu ülkeler indirimlerle vatandaşına nefes aldırıyor; KKTC’yi sözde yönetenler ise küresel düşüşü halka yansıtmayarak bütçe açıklarını kapatmayı seçiyor.” iddiasında bulundu.

-"Akaryakıt fiyatları yüksek seviyede sabit tutuluyor"

Avcıoğlu, Amcaoğlu’nun “halkı korudukları” yönündeki söyleminin Resmi Gazete kayıtlarıyla çeliştiğini, akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyede sabit tutulduğunu savundu. Avcıoğlu, 12 Mart’ta benzine 5 TL, Eurodiesel’e 6 TL, 26 Mart’ta ise tüm ürünlere 4 TL zam yapıldığını kaydeden Avcıoğlu, bu zamların ardından fiyatların 101 gündür sabit kaldığını da anımsattı.

“Fiyat İstikrar Fonu emirnameleri üzerinden akaryakıt indirimlerinin gizli bir vergiye dönüştürüldüğü” iddia eden Avcıoğlu, pompa fiyatlarının suni olarak yüksek seviyede tutulması nedeniyle yüzde 10 KDV üzerinden halktan fazladan vergi toplandığını, bu uygulamalar nedeniyle halkın cebinden çıkan tutarın 670 milyon TL’yi aştığını öne sürdü.

Avcıoğlu, akaryakıtın temel girdi maliyeti olduğunu belirterek, fiyatların yüksek seviyede kalmasının tarım, hayvancılık, sanayi, yerli üretim, turizm ve küçük esnaf üzerinde olumsuz etki yarattığını kaydetti.

Kamu yönetiminde ciddiyetin halka karşı dürüst ve açık olmayı gerektirdiğini belirten Avcıoğlu, “Ekonomiyi uçuruma sürükleyen yapısal açıkları, vergi kaçakçılığını ve savurganlığı önlemek yerine; kolayı seçip Akaryakıt Birimi’ni gizli bir vergi dairesi gibi işletmenin adı halkı korumak değil, halkın refahına darbe vurmaktır.” ifadelerini kullandı.