Halkın Partisi (HP) ülkenin içinde bulunduğu şartlarda karma oyun kaldırılmasını, parti içi tercih oyunun ise muhafaza edilmesini doğru bulduklarını bildirdi.

HP tarafından yapılan yazılı açıklamada, HP’nin ilke olarak karma oyu olumlu bulduğu ancak karma oyun zamanla yozlaşmaya hizmet eder hale geldiği ve kendi şahsi menfaatine çalışan siyasetçiler tarafından istismar edilen bir araca dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada “ülkede siyasi partilerin seçimler öncesinde siyasi anlamda ittifak kurmaları dahi mümkün değilken seçimler sırasında kendi şahsi menfaatini düşünen farklı partilerden adayların kendi kirli oyunlarına hizmet edecek şekilde karma oy listeleri oluşturdukları, ya da karma oy listelerine girmek için çaba sarf ettikleri, ülkenin yönetilmesine dair bir ortak görüş temelinde değil sadece seçilmek gailesi ile menfaat birlikteliğine gittikleri gözlemlenmiştir. Bu konuda Halkın Partisi de zaman içerisinde yaşadıklarından dersler çıkarmış ve tecrübe edinmiştir. Bu nedenle ilke olarak olumlu yaklaştığımız karma oy uygulamasının bugün ülkede yozlaşmanın ve siyasi ahlaksızlığın geldiği seviye nedeniyle ülkenin menfaati için kaldırılmasının daha doğru olacağını değerlendiriyoruz” denildi.

Karma oyun içerdiği aşırı karmaşık alt ve üst limitler nedeniyle son yıllarda binlerce oyun geçersiz olduğu ve çöpe gittiği de vurgulanan açıklamada böylelikle halk iradesinin zarar gördüğü ifade edildi.

-“Lefke ve Güzelyurt’un durumu dikkate alınarak üç seçim bölgesi olabilir”

İlgili yasada bir değişiklik yapılacaksa bunun sadece karma oy ile sınırlı olmaması gerektiği de kaydedilen açıklamada, “Yıllar içerisinde özellikle Lefke ve Güzelyurt ilçelerimizle ilgili olarak siyasi açıdan son derece dezavantajlı bir durum ortaya çıkmıştır. Bu seçim bölgelerinden ülke genelindeki siyasi tercihleri yansıtacak şekilde milletvekili seçimi gerçekleşememekte, bu bölgelerdeki vatandaşlar açısından seçenekler ciddi şekilde azalmakta ya da anlamsızlaşmaktadır. Üstelik bu açmaz belirli bir süre sonra İskele bölgesini de beklemektedir. Bu itibarla ülkenin üç seçim bölgesi şeklinde yeniden düzenlenmesi ve özellikle Lefke ve Güzelyurt ilçelerimiz için oluşan bu dezavantajlı durumun giderilmesi de ele alınmalıdır” denildi.

Açıklamada, HP’nin meclisten çekildiği de anımsatılarak, partinin karma oy veya başka maksatla yapılacak meclis komite çalışmalarına katılmayacağı da belirtildi.