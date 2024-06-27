BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görevinde kalıp kalmayacağının bir bulmacaya döndüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Holguin ile ilgili haberi “Holguin kalacak mı gidecek mi bulmacası – Hristodulidis, Kıbrıs Sorununa İlişkin Görüşlerini Kendisinden Duymayı Bekliyor” başlıkları altında verdi.

Gazete, Kıbrıs’taki BM çevreleri ve diplomatlarının, Holguin’in altı aylık görev süresinin uzatılmayacağını söylediklerini, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise yabancı diplomatlarla görüşmelerinde, Holguin’in görev süresinin uzatılmama ihtimali olduğunu dile getirdiğini öne sürdü.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüşmesinde, Holguin’in görevini sonlandırma niyetinde olmadığını söylediğini vurgulayan gazete, ABD’nin de Holguin’in görevine devam etmesinden yanaymış gibi gözüktüğünü iddia ett.

- Holguin’in İspanya’da temaslarda bulunması dikkat çekti

Gazete haberinin devamında ise, Holguin’in dün İspanya’nın başkenti Madrid’de temaslar yaptığını ancak İspanya’nın Kıbrıs soruna müdahil bir ülke olmaması sebebiyle bu ziyaretin soru işaretlerine yol açtığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın AB İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Marilena Rauna’nın İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fernando Sampetro Marcos’la Lüksemburg’da, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı çerçevesinde bir araya geldiğini yazan gazete, görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığını aktardı.

Habere göre, Rauna, Kıbrıs sorununun çözümünün birçok faydasının yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerinin önemli derecede kolaylaşmasını sağlayacağını, bu yüzden de AB ile Güney Kıbrıs’ın ortak hedefi olan çözüme ulaşılabilmesi adına müzakerelerin yeniden başlamasını arzuladıklarını dile getirdi.

Hristodulidis’in seçildiği günden itibaren yapıcı eylemlerde bulunduğunu ve bu eylemlerin sonucunun Holguin’in atanması olduğunu öne süren Rauna, Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde AB-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorunuyla ilişkisine dair yer alan önemli ifadelere ve Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere yönelik ilan ettiği 14 önleme de değindi.