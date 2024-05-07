BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu akşam adaya gelmesi ve yarın liderlerle görüşmesi bekleniyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu akşam adaya geleceğini yazdı.

Gazete, 14 Mayıs'a kadar adada bulunacak Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in yanı sıra her iki toplumda da geniş çaplı temaslar yapacağını kaydetti.

Gazeteye göre, “Kıbrıs için önemli bir haftadayız” ifadesini kullanan Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Holguin’in adaya geliyor olması sebebiyle Kıbrıs için önemli bir haftanın başladığını belirterek müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecek koşulların oluşmasını umut ettiğini ifade etti.

Gazete, haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tezlerinden geri adım atmadığı yorumunda bulunarak, Tatar’ın “ortak zemin olmadığı” şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

- Öte yandan internet gazetesi “Alphanews”, Holguin’in yarın sabah 10:00’da Hristodulidis ve 12:00’da ise Tatar’la görüşeceğini duyurdu.