Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelecek Salı akşamı Kıbrıs’a geleceği ileri sürüldü.

Haravgi gazetesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in salı günü akşamı adaya gelip çarşamba sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştireceğini savundu.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın(KİPE) bilgilerine dayanarak Holguin’in, adadaki temasları sırasında sivil toplum örgütleriyle ve iş dünyasındaki isimlerle görüşmeye devam edeceğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Holguin’in geçtiğimiz salı günü Brüksel’de AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira ve Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava ile bir araya geldiğini de anımsattı.

Haberde ayrıca Holguin’in daha önce Berlin, Paris, Atina, Londra ve Ankara’yı da ziyaret ettiği anımsatıldı.