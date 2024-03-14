Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’taki temas turunu sürdürdüğü ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Dinamik Olmadan Süreç Olmaz” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki temas turunu sürdüren Holguin’in siyasi partilerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla, siyasi partilerin Crans Montana’da 7 yıl önce neyin yanlış gittiği ve anlaşmaya varılamadığı konusundaki değerlendirmelerini kayda geçirmeye çalıştığını yazdı.

Gazete bu başarısızlığın gerek Holguin’i gerek de Birleşmiş Milletleri (BM) Kıbrıs sorunundaki bir sonraki hamleleri konusunda özellikle temkinli bir hale getirdiğinin görüldüğünü de belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak Holguin’in iki tarafın liderlikleri ve siyasi parti başkanlarıyla şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde ne uluslararası örgütü ne de liderleri müzakere masasına oturtmak için acelesi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu da ifade etti.

Gazete “aynı bilgilere” dayanarak, Holguin’in adada yaptığı görüşmelerde BM’yi dinamiği olmayan bir sürece sokmaya niyeti olmadığına işaret ettiğini de iletti.

Haberde Holguin’in adanın iki tarafında yaptığı görüşmelerde tarafların isteklerini ana hatlarıyla belirlemeye çalıştığı da kaydedildi.

Riknews haber sitesinde yer alan haberde ise Holguin’in bugün öğlen saatlerinde Güney Kıbrıs’ta DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu ile bir araya geleceği ifade edildi.