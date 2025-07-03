HİZMETTE HIZINA KİMSE YETİŞEMİYOR

Ergün Yahat

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yaklaşık 20 projeye bir yenisini daha ekliyor. Belediye, Türkmenköy halkı için hazırlanan Türkmenköy Etkinlik Alanını, 11 Temmuz Cuma akşamı düzenlenecek etkinlikle hizmete açacak. Türkmenköy’ün yeni sosyal yaşam alanı olarak planlanan etkinlik alanı; konserler, çocuk oyun alanları, yerel ürün stantları, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Açılış günü, halkın yoğun katılım göstermesi beklenirken, “Türkmenköy Aşk ile Tombala” etkinliği ve sürpriz bir konser de programda yer alıyor. Etkinlik 11 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Başkan Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi’nin yalnızca altyapı değil sosyal ve kültürel alanlarda da vatandaşların hayatına dokunan projelere imza attığını belirterek, “Türkmenköy Etkinlik Alanı, halkımızın buluşabileceği, nefes alabileceği, üretim ve paylaşım yapabileceği bir merkez olacak” dedi. Yatırımlarıyla bölge halkının takdirini kazanan Bebek, bölgedeki tüm beldelerde benzer projeleri hayata geçirme kararlılığını da yineledi.