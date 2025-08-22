Erhürman, bazı genç iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığında ekonomiyle ilgili konsey düzenli olarak faaliyette olacak” diyerek, liyakat ilkesinin bekçiliğini yapmanın da cumhurbaşkanının görevi olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, bazı genç iş insanlarıyla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı yetkisinde yapılabilecekleri sıraladı.

-“Yeşil Hat Tüzüğü’nü daha işlevsel hale getirecek merci cumhurbaşkanlığıdır”

Erhürman konuşmasında, “Birçok konuda ülkenin genel gidişatı bizi memnun etmediği gibi, ekonomi konusunda da öngörülebilir bir ortamda olduğumuzu düşünmüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığının bugüne kadar çok değerlendirilmeyip, görünmese de ekonomi alanında önemli bir etkisi ve potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Erhürman, şunları kaydetti:

“Ekonominin genelini etkileyen bir konu gibi görünen mülkiyet meselesi de aslında cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen süreçlerin bir parçasıdır. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kuruluşundan itibaren bu konu cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olmuştur.”

Sanayi verilerini incelediğine işaret eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Maalesef ihracatın, ithalatı karşılama oranı son derece düşük, yüzde 6. Bunun yüzde 72’si Türkiye, yüzde 10’u Yeşil Hat üzerinden gerçekleşiyor. Ada ekonomilerine baktığımızda bu oranın ortalama yüzde 40’lara dayandığını görüyoruz. Güney Kıbrıs’ın 180’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını biliyoruz.”

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatın, çok düşük olmasına rağmen potansiyelin ikinci sırasında yer aldığını ifade eden Erhürman, “Ancak bu tüzükle ilgili sıkıntılar da yaşanıyor. Yer yer, özellikle güneyle rekabet ettiğimiz düşünülen alanlarda bazı sınırlılıklar getiriliyor. Bunlarla mücadele edecek makam ve Yeşil Hat Tüzüğü’nü daha işlevsel hale getirecek merci de cumhurbaşkanlığıdır” dedi.

-“Yetki kullanılıyorsa, bunun karşılığında sorumluluk da vardır”

Mali Yardım Tüzüğü’nün esas beklenen fonksiyonunun, Kıbrıs Rum ekonomisiyle Kıbrıs Türk ekonomisi arasındaki dengesizliği mümkün olduğunca kapatmak, yani çözüme hazırlık sağlamak olduğunu belirten Erhürman, aktarılan yardımların bu alanlara gidip gitmediği konusunda olumlu bir yanıt verilemediğini kaydetti. Erhürman, “Bunun çalışmasını yürütecek olan da yine cumhurbaşkanlığıdır” dedi.

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün ise 2013’ten beri askıda durduğunu ifade eden Erhürman, bununla ilgili mücadeleyi de yine cumhurbaşkanlığının yürütmesi gerektiğini belirtti.

“Dünyaya açılan tek siyasi penceremiz olan cumhurbaşkanlığı, turizm konusunda da ciddi çalışmalar ortaya koymak zorundadır. Yükseköğretim, dış ticaret açığımızı kapatan turizmle birlikte ikinci önemli alandır. YÖDAK Başkanı’nı ve DAÜ VYK Başkanı’nı Cumhurbaşkanı atar. Yetki kullanılıyorsa, bunun karşılığında sorumluluk da vardır” diyen Erhürman, cumhurbaşkanının söz konusu alanlarda da etkin görev üstlenilmesi gerekliliğini vurguladı.

“Maliye ve ekonomi, üst düzey bürokrasinin atanmasında da üçüncü imza cumhurbaşkanlığındadır. Liyakat ilkesinin bekçiliğini yapmak da Cumhurbaşkanının görevidir. Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi alanındaki ilişkilerde de cumhurbaşkanlığına düşen özel bir misyon vardır” diye konuşan Tufan Erhürman, bunları çoğaltmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

“Aflar konusunda çıkan bütün yasalara Cumhurbaşkanı hiç düşünmeden mi imza atmalıdır, yoksa bunları bir mesele haline mi getirmelidir?” diye soran Erhürman, bu konunun da cumhurbaşkanının denetim alanı içerisinde olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman, “Bizim düşüncemiz, cumhurbaşkanlığında bu alanların tümünü kapsayacak şekilde, ekonomi içerisinde bir konseyin düzenli olarak faaliyette olmasıdır” dedi.

“Güneyle kurulan teknik komiteler bazında ekonomi pek fazla ele alınmamaktadır. Euro’nun 48’e dayandığı dönemlerde, ülke ekonomisinin önemli bir kısmı güneye kaymıştır. İnsanlar market alışverişinden lokantaya, konaklamadan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok şeyi pahalılığımız nedeniyle güneyde yapmayı tercih eder hale gelmiştir” diyen Erhürman, turizmde de, casino turizmi hariç çok ciddi açık verilmesinin başlıca sebeplerinden birinin bu durum olduğunu kaydetti.

-“Hedefimiz bu ülkeyi yeniden gurur duyacağımız bir ülke haline getirmektir”

Erhürman konuşmasında, şu değerlendirmede de bulundu:

“Zaman zaman ‘Cumhurbaşkanlığının ekonomi alanında ne işi var?’ deniyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığında pek çok danışman vardır. Ekonomi danışmanı, turizm danışmanı… Bu bir iddiadır; eğer cumhurbaşkanlığında bu alanlarda danışman varsa, bu alanlarda faaliyet sergileyeceğini iddia ediyor demektir. Aksi takdirde, bu danışmanlıkların bütçeye yük getirmekten başka bir anlamı yoktur. Bizim hedefimiz, bu alanları çok daha aktif hale getirmek ve bu ülkeyi yeniden gurur duyacağımız bir ülke haline getirmektir.”