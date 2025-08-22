Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliklerinin ikincisi dün akşam Girne’de yapıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, “Sözümüz Çoğalıyor” sloganıyla gerçekleştirilen buluşma, Girne Antik Liman Kale Önü Sahnesi’nde yapıldı.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yeniden kendiyle gurur duyacak. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” dedi.

Erhürman, “Bu akşam Girne sizinle bir başka güzel. Ne kaybederiz ne de diz çökeriz. Bizi hep ayırmaya ve bu ayrım üzerinden bölüp yönetmeye çok uğraştılar. Bu oyunları hep gördük. Biz bu akşam Girne’de görüyoruz ki gönülleri kazana kazana yürüyoruz. Hep birlikte yöneteceğimiz günler yakındır. 20 Ekim değişimin tarihidir” dedi.

Bundan sonra muhatabının Hristodulidis olduğunu savunarak diyalog ve diplomasinin önemine değinen Erhürman, “Eğer Sayın Hristodulidis samimiyse çözüm istediğine, siyasi eşitliği kabul edecek. Yine masadan kaçmaya kalkarsa bugünkü statükoya geri dönmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak, çözüm gelecek. Ama samimi değilse yine hazır olsun; çözüm iradesi masaya gelecek ve bütün dünyaya çözüm irademizi duyuracağız” şeklinde konuştu.

-“Hiç kimse dışarıda kalmayacak”

Tufan Erhürman, “Bu adanın iki eşit kurucu ortağından biriyiz ve eşit yaşayacağız. Anneleri, babaları Türkiye’de doğdu diye, burada doğan çocuklarımıza kimse ‘Sen yasa dışı limandan geldin’ diyemeyecek.” dedi.

Ülkenin ve halkın yeniden kendisiyle, ülkesiyle, kurumlarıyla gurur duyacağını söyleyen Erhürman, ülkenin tüm çocuklarının adanın her tarafında özgürce yaşayacağını iddia etti.

Hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını ve dışlanmayacağını kaydeden Erhürman, “Daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun; yüreği bu topraklar ve bu halk için atan, bu ülkenin, bu halkın, çocuklarımızın gailesini çeken herkesle birlikte yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Erhürman, “Ne toprağımdan ne de çocuklarımızdan vazgeçerim. Bu halk kendiyle yeniden gurur duysun diye yola çıktık. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz. Geleceğe hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

-“Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak”

Cumhurbaşkanlığı makamının bir saray ya da köşk olmayacağını, halkı kapsayan, herkesin evi olacağını ifade eden Erhürman, “Bu halkın ekonomide, eğitimde, sağlıkta, trafikte yaşadığı her sorun cumhurbaşkanlığının da sorunu olacaktır” dedi.

-Şenkul: “Değişim geliyor, biz birlikte Kıbrıs’ız”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da gecede emeği olan herkese teşekkür etti. Her kesimden insanların aralarında bulunduğunu vurgulayan Şenkul, Kıbrıs Türk halkının asla bölünmeyeceğini söyledi.

"Bu bizler için çok önemli bir seçim” diyen Şenkul, değişimin önemli olduğunu kaydetti.