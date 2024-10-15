Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, bölgenin "İsrail ve ABD'nin hayata geçirmek istediği yeni bir Ortadoğu tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı Hizbullah'ın yeni bir denkleme geçtiğini söyledi.

Kasım, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv ve Hayfa kentlerini de hedef aldığını söyledi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, "İsrail ve ABD'nin hayata geçirmeye çalıştığı yeni bir Ortadoğu tehdidiyle karşı karşıyayız. Tel Aviv yalnızca Arap bölgesiyle sınırlı kalmayıp tüm İslam bölgesini işgal etmeye, bölgedeki konumu üzerinden dünyayı kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

Lübnan'ın İsrail işgali tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Kasım, "Eğer ABD'nin Tel Aviv'e her düzeyde doğrudan desteği olmasaydı, İsrail yayılmacı hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremezdi." ifadesini kullandı.

Kasım, İsrail'in saldırılarını durdurmadığı müddetçe İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin hedef alınarak sakinlerinin yerinden edileceğini ve 2 milyondan fazla İsraillinin tehlike altında olduğunu belirtti.

Çözümün dolaylı bir anlaşma neticesindeki ateşkes olduğunu söyleyen Kasım, "Konumumuz zayıf değil. Son bir haftada düşmana acı verme denklemine geçme kararı aldık ve füzelerimiz Hayfa ve ötesine, Tel Aviv'e ulaştı." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı İsrail'deki her noktayı hedef alabileceklerini ve füze saldırılarının devam edeceğini belirtti.

İsrail halkına da seslenen Kasım, Tel Aviv yönetiminin ölen ve yaralanan İsrail askeri sayısı ve Hizbullah'ın gücü hakkında yalan söylediğini ifade etti.

Kasım, Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin "ağır bir darbe" olduğunu belirterek, İsrail'in Hizbullah'ı bitirme hedefine ulaşamayacağına vurgu yaptı.

Hizbullah'ın Lübnan'ı zarardan koruduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in kadın ve çocukları hedef alan katliamlar yaptığının altını çizdi.

Kasım, Hizbullah'ın İsrail'deki askeri mevkileri hedef aldığını İsrail ordusunun ise sivilleri ve sağlık çalışanlarını öldürdüğünü ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail'in herkesin hayatını alt üst ettiğini ve Lübnan'daki tüm taraflarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

- İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.