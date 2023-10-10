Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Kosova'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Başkent Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Milanovic, burada yaptığı konuşmada, "Kosova'ya desteklerimiz devam edecek. Bizim tutumumuz açık. Sırbistan, küçük bir çocuğun dikkatinden kaçamayacak kadar belirli olan bazı durumlara cevap vermeli. Birileri cevap vermeli. Kimseyi parmakla göstermiyorum ancak yaşananların arkasında birileri var" ifadesini kullandı.

Son yaşananların sonuçları olmazsa ilerleyen günlerde çok daha büyük olayların meydana gelebileceğine işaret eden Milanovic, "Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine daha önce çağrıda bulunmuştum. Bir kez daha tanımayan ülkelere Kosova'yı tanımaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milanovic, Sırbistan'a yaptırım uygulanmalı mı sorusuna ilişkin, "Ülkelere karşı getirilen yaptırımlara inanmıyorum. Bir grup üniformalı ve silahlı erkekten bahsediyoruz. Üniforma alınabilir, dikilebilir ancak silah, eğitim ve yapılan hazırlık. Birçok soru var, bunların hepsine Sırbistan cevap vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

- "Milanovic, bizim sesimiz olmaya devam ediyor"

Osmani de Hırvatistan'ın her zaman ülkesinin yanında olduğunu belirterek, "Bölgede bazı güçler, tarihi canlandırmak istiyor ancak Kosova önüne bakmaya kararlı. Sayın Milanovic, bizim sesimiz olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kosova'nın, "Sırbistan'dan emredilen saldırılarla mücadele ettiğini" savunan Osmani, "Kosova'nın neler yaşadığını çok az ülke anlıyor. Hırvatistan da 90'lı yılların başında, Slobodan Milosevic rejimine karşı benzer durumları yaşamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Osmani, bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Hırvatistan'ın desteğini beklediklerini vurguladı.

Kosova'ın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşanan ve bir Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin Osmani, "Soruşturmanın sonuna gelmek üzereyiz. O gün ele geçirilen silahlar, olayların Sırbistan ile bağlantısını açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

Osmani, Sırbistan'a yaptırım uygulanması yönündeki görüşünü yineleyerek, "Avrupa-Atlantik topluluğunca önlemler alınmazsa, Sırbistan, tüm delillerin kanıtladığı gibi, Kosova'nın kuzeyini ilhak etme hedefi doğrultusunda eylem ve saldırılara devam etme konusunda daha fazla cesaretlendirilecektir" diye konuştu.

- Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.