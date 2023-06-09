Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bayram Gazi Çetin, Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları aktardı. Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlıların Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez araç içerisinden sirkat, kasti hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 07.06.2023 tarihleri arasında saat 01:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Altundağ apartmanı altında bulunan Merve Haliloğlu Altıner'e ait Suzuki swift marka mavi renk aracın Sol arka camını kırıp kasti hasara uğrattıktan sonra arka koltukta bulunan siyah renk el çantası içerisinde bulunan 2 adet 50 ve 1 adet 100 Avustrulya Dolarını, 700 TL nakit parayı ve 5 euro nakit parayı sirkat edip yine aynı sokak üzerinde bulunan Aras apartmanı altında park halinde olan aynı yerde sakin Hüseyin Onur Sağlam’ın kullanımında bulunan araç içerisinden araca hasar vermeden içerisinde bir adet beyaz renk air pods, 1 adet markası mechul güneş gözlüğü, 1 adet bulgari marka parfüm ve 500 TL nakit parayı sirkat edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada incelenen KGYS görüntülerinde konu olay mahalinden bulunan aracın Lefkoşa'da sakin zanlı 3 Asehan Okan Getirmez'in kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğu ve yine araç içerisinde olaya karışan Lefkoşa'da sakin zanlı 1 Bayram Gazi Çetin ve zanlı 2 Mustafa Sakar’ın olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, konu şahısların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 1 ve zanlı 2’nin gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.