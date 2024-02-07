Mağazadan tişörtü üzerine giyerek ve bilekliği ise bileğine takarak çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir mağazaya müşteri olarak giden ve mağazada satışa sunulan toplam 290 TL değerindeki tişörtü üzerine giyerek, bilekliği ise bileğine takarak, ödeme yapmadan mağaza dışına çıkardığı tespit edilen A.O.I.(E-34) tutuklandı.

Öte yandan, 17 Ekim 2023 tarihinde, Girne’deki bir oteldeki kuaför salonunda çalışan H.Y.’nin (E-27) iş yerinde yapılan işlemler karşılığında temin ettiği 18 bin 650 TL ile kasa içerisinde muhafaza edilen 2 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.