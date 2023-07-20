Toprak altında kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde dün gece 17 ev toprak altında kaldı.

Toprak kayması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette, tren seferleri ve kara yolu trafiği aksadı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.

Muson yağmurları nedeniyle ülkede son iki haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi geçti.