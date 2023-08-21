Hilary fırtınası, Meksika'nın Baja California bölgesinin ardından ABD’nin California eyaletine ulaştı.

Bu, eyaletin 84 yıldaki ilk tropikal fırtınası. Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın şu anda Los Angeles’tan geçtiğini ve saatte 75 km. hıza ulaşan rüzgarlara yol açtığını duyurdu.

Yerel saatle 20.00’deki haber bültenlerinde yetkililer, ABD'nin güneybatısındaki bazı kesimlerde ve Meksika'nın Baja California eyaletinin kuzeyinde olası "yaşamı tehdit eden sel" uyarılarını sürdürdüler.

Şu an, Hilary fırtınası California boyunca kuzey-kuzeybatı yönünde ilerliyor.

Fırtınanın bugün de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarların özellikle yüksek arazilerde kuvvetli olabileceği konusunda uyardı.

BBC Kuzey Amerika muhabiri Peter Bowes, “Los Angeles bölgesinde yaşadığım 27 yılı aşkın süredir, yaz aylarında yağmurun çiselediğinden fazlası nadir görüldü. Yılın bu zamanlarında normalde yaşamı tehdit eden sellerden değil, orman yangınlarından endişe ederiz” diyor.

Bu arada, Meksika hükümeti Tropikal Fırtına Uyarısını, fırtına ülkeden ayrıldıktan sonra durdurdu. Meksika’da Hilary’nin neden olduğu yağış ve sellerde bir kişi hayatını kaybetti.

California sellere nasıl hazırlandı?

Hilary fırtınası California eyaletine yaklaşırken Cumartesi akşamı Vali Gavin Newsom eyaletin güneyinin önemli bir bölümü için acil durum ilan etti. Kuraklığa daha alışkın olan bölge genelinde ani sel baskınlarına ilişkin uyarılar yürürlükte.

Los Angeles Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass, kent sakinlerini evlerinde kalmaya çağırdı. Newsom, dünkü acil bilgilendirme toplantısında, “Dışarıya çıkmak için önemli bir nedeniniz yoksa çıkmayın” dedi.

California’daki çeşitli bölgeler okulları ve okul sonrası etkinlikleri iptal etti.

New York Times'ın haberine göre, California'daki havaalanlarından kalkması veya bu havaalanlarına inmesi planlanan uçuşların yaklaşık %40-50'si iptal edildi.

Nevada'da yetkililer, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nın bazı bölümleri için saatte 64 kilometreye varan rüzgarlar beklendiği uyarılarıyla birlikte ani sel uyarıları yayınladı.

Hafta sonu boyunca yapılması planlanan bölgedeki çok sayıda konser ve spor etkinliği iptal edildi.

Bir yılda yağan yağış miktarının 24 saatte düşmesi bekleniyor

Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın güney California ve güney Nevada'da 25 cm yağmur getirmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu, bir gün için olağanüstü bir yağmur miktarı. Meteorologlar, 25 cm’lik yağmurun, bu dağ ve çöl bölgelerinin tipik olarak bütün bir yılda aldığı yağmur miktarına eşit olduğunu söylüyor.