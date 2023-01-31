Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis kürsüsünden bir konuşma gerçekleşti.

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın “Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile siz de iyi ilişkiler kurun” şeklinde yaptığı açıklamaya yanıt veren Talat, “Bundan çekinecek bir parti olmadığımızı defalarca ifade ettik. Umarım Feyzioğlu kendinden önceki Büyükelçi Ali Murat Başçeri gibi bizlerle ilişki kurmaktan bizzat kendi kaçınmaz” dedi.

Ongun Talat, siyasi eleştirilerle insani ilişkileri birbirine karışmaktan süratle vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu şekilde duygusal yaklaşmamanız lazım” ifadelerini kullandı.

Meselenin özünün iradesizlikte düğümlendiğine dikkat çeken Talat, “Herhangi bir irade koyamayacağınız ortadadır” diye konuştu.

Talat, ülkede ekonomik ve siyasi bağımlılıktan kaynaklı kurumsal çöküş yaşandığını söyleyerek, “Bu ülkede yaşayan hiç kimse yönetimde bu hükümetin olduğuna inanmıyor” açıklamasında bulundu.