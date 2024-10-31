Hemşirelerden şok iddia!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa devlet hastanesi yenidogan servisinde meydana gelen bebek ölümüyle ilgili tutuklanan Çağrı Şah Ayşe durak Güler Atlar Kezban Yayman ve Meryem Altunterim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluk emri verildi. Savunma, Mihrimah bebeğin yanlış müdahale ve doktor hatası nedeniyle öldüğünü iddia etti. Savunma bebeğin ciğerlerini solunum cihazının yanlış bağlanmasından dolayı patladığını ileri sürdü.