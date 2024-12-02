Plastik Cerrahi Servisi hastalarının Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ne yatırılacak olması gerekçesiyle bu sabah ilgili serviste grev başlatan sendika, Başhekimlikle yapılan görüşmede Plastik Cerrahi ve Göğüs Cerrahisi servislerinin profesyonel şekilde hizmet verebileceği bir yer bulunması yönünde karar üretildiğini savundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, grevi askıya almadan önce Ortopedi ve Travmatoloji ile Genel Cerrahi servislerinin hemşire ve doktorlarıyla görüştüklerini belirten Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hastanedeki dört farklı branşın işleyiş düzeninin istenilen seviyeye gelebilmesi için taleplerinin şöyle olduğunu ifade etti:

“Bu süre zarfında Plastik Cerrahi Servisi, Ortopedi Servisine kısmi ve/veya tamamen taşınmayacak, fakat cerrahi servisinin yatak kapasitesi dolu olduğu zamanlarda Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde boş yatak bulunması halinde (suiistimal olmadan) servisin çalışma şartlarını ve iç dinamiğini bozmadan hasta yatışı yapabilecek. Gerek Genel Cerrahi Servisi, gerekse de Ortopedi Servisinin sendikamızdan talebi Başhekimliğe yazılı olarak yarın verilecek. Her iki servisin de talebi anlaşılır ve nettir: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ve eski Üroloji Servisi olarak bilinen klinik servisi iki yıldır boş ve kapalı durumdadır. Bu servisin, gerek Plastik Cerrahisi, gerekse de Göğüs Cerrahisi'nin kullanımına verilmesi kararının hastane yönetim kurulu tarafından alınarak en geç 9 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Talebimiz karşılanmazsa, gerek Genel Cerrahi gerekse de Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 10 Aralık Salı gününden itibaren süresiz greve gidecektir.”