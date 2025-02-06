Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşirelik bölümlerinin burs kapsamına alınması çağrısını yineleyerek, aksi halde ülkede hemşireliğin ve halk sağlığının tehdit altında olacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, ülkede, KKTC vatandaşı gençlerin hemşirelik mesleğini tercih etmediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu duruma kayıtsız umursamaz ve gözlerini kapamış olduğunu savundu.

Bugün itibariyle KKTC vatandaşı olmayan ve birliğin onayıyla hemşirelik yapan kişi sayısının 400'ü aştığına işaret eden Özgöçmen, hükümetin burs, kurs gibi teşvik edici yöntemlerle desteklemiş olsa 400 yurttaşın hemşire olabileceğini belirtti.

Özgöçmen, bu durumun halk sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, hükümetin kalkınma planı kapsamında hemşireliği özendirici hale getirecek teşvik edici adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm bu verilere rağmen bu yıl yine hemşirelik lisan bölümlerini burs kapsamına almamasını eleştiren Özgöçmen, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi verici görüşlerini ilettiklerini kaydetti.

Özgöçmen, “Hemşirelik bölümlerini burs kapsamına almaları çağrımızı yineler aksi halde ülkemizde hemşireliğin geleceği ve halk sağlığının tehdit altında olduğunu yineleriz.” dedi.