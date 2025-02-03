Güney Kıbrıs’ta, Şubat itibarıyla hellimdeki süt kotasında değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde, süt kotasına ilişkin yeni kararnameyi açıklamasının beklendiğini yazdı.

Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün hellim karışımındaki keçi-koyun süt oranının Şubat ayı için süt kotasının yüzde 30 değil yüzde 15 olarak kalmasının beklendiğini yazan gazete Mart ayında ise süt kotasının değiştirilip değiştirilmeyeceğinin ise 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek ilgili komite toplantısında karara bağlanacağını belirtti.

Bir önceki kararnamenin 8 Temmuz 2024’te yayımlandığını anımsatan gazete, 1 Şubat-31 Ağustos 2025 dönemi için ise süt kotasının yüzde 30’u öngördüğünü ancak Ticaret Bakanlığı’nın, bunu yüzde 15’e düşürmeye çağrıldığını yazdı.

Gazete, Ticaret Bakanlığının, Tarım Bakanlığının gönderdiği olgularla kararnameyi değiştirmeye çağrılan yürütme organı olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın talimatıyla, 3 Şubat’a kadar (bugün) görüşlerini yazılı olarak sunması gereken paydaşlarla istişarelerde bulunulduğunu belirten gazete, Ticaret Bakanlığı’nın önünde olan bilgiler temelinde, keçi-koyun süt oranının artırılması yönündeki çabalara karşın, bunun çok düşük oranda kalacağını yazdı.

MİK ürün hellim ile ilgili İzleme Komitesi’nin 25 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği toplantıya da ye veren gazete, hükümetin girişimiyle kurulan komiteye, Tarım Bakanı, Tarım Bakanlığı Genel Müdürünün de katılımıyla, KEVE(Ticaret ve Sanayi Odası) Stavros Stavru’nun başkanlık yaptığını belirtti.

Habere göre, komitede ayrıca peynir üreticileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicileri ile çiftçi örgütleri temsilcileri de yer alıyor.

Komitenin oluşumunun, özellikle başkanlığını peynir sektörüyle doğrudan bağlantısı olmaması nedeniyle KEVE Yönetim Kurulu Başkanı Stavros Stavru’nun yapması nedeniyle tepkilere neden olduğunu yazan gazete, tepkinin en fazla küçükbaş hayvan besicileri tarafından geldiğini belirtti.

Habere göre bu toplantı kapsamında 1-28 Şubat 2025 dönemi için hellimdeki keçi-koyun süt kotasının yüzde 15’te kalması önerildi.

Tarım Bakanlığı da toplantıda, Ekim 2024’ten 20 Ocak 2025’e kadar olan Güney Kıbrıs’taki taze süt üretimine ilişkin verilere de yer verdi.

Gazete, toplantıda alınan kararlardan da söz ederken bu çerçevede, MİK hellim üretimi için maksimum inek sütü miktarının, inek ve keçi sütü arasında denge sağlamak amacıyla yılda 223 milyon litre (aylık 19 milyon litre) olarak belirlenmesine karar verildiğini de yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, süt ve hellim üretimindeki gelişmelerin, yeni bir mekanizmanın kurulması ihtiyacını doğurduğunu yazdı.

Gazete, özellikle Rum Süt Endüstrisi Kurumu’nun (OKGB) kapanmasından doğan boşluğun doldurulması için yeni bir mekanizmanın kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Habere göre Rum Çiftçiler Birliği(EKA) Genel Sekreteri Panikos Habas, gazeteye yaptığı açıklamada ilgili önerinin tamamlanmasının ve ileriki günlerde Tarım Bakanına sunulmasının beklendiğini ifade etti.

MİK hellim üretimi ve uygulanmasına ilişkin son gelişmelerin, verilerin tartışmalı olması nedeniyle o kadar iyi olmadığını belirtti.

Habas, süt sanayi ve hayvancılıkla uğraşanlar için- bazı eksikliklere rağmen- iyi bir düzeyde işlev gösteren OKGB’nin, kapatılmamış olsaydı, özellikle süt üretimi konusundaki sorunların aşılmasında bugün daha belirleyici bir rol oynamasının mümkün olacağını ifade etti.

Habas, EKA’nın son günlerde, yeni bir mekanizmanın oluşturulması amacıyla, araştırma, inceleme ve tartışma başlattığını söyledi.

Habas, amaçlarının kurulacak mekanizmanın keçi-koyun hayvan besicileri, büyükbaş hayvan besicileri ve süt üreticileri tarafından kabul görmesi olduğunun da altını çizdi.

Habas açıklamasında keçi-koyun hayvan besicilerinin, 11 Şubat’ta Başkanlık önünde protesto gösterisi düzenleyeceğini de anımsattı.