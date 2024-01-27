Hellim konusunda Avrupa Mahkemesi’ne standartlarla ilgili olarak yapılan itirazlara ilişkin kararın 21 Şubat’ta açıklanması beklenirken, keçi-koyun besicilerinin ise keçi-koyun süt üretiminin nasıl artırılacağına dair görüşlerini gelecek cuma gününe kadar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunmaya çağrıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, Tarım Bakanı, ilgili birimler ve keçi-koyun besicileri örgütlerinin katılımıyla dün hellim konusunda bir toplantının gerçekleştirildiğini yazdılar.

Habere göre, Tarım Bakanı Maria Panayotu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıyı verimli olarak nitelendirirken sorunların ve keçi-koyun besicilerinin taleplerinin dikkatlice dinlendiğini ifade etti.

Panayotu, keçi-koyun besicilerinin gelecek cuma gününe kadar keçi-koyun süt üretiminin nasıl artırılacağına dair görüşlerini yazılı olarak sunması konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Panayotu açıklamasında ayrıca Avrupa Mahkemesi’nin ilgili kararını, 21 Şubat’ta açıklamasını beklediklerini bu kararın açıklanmasının ardından hellim üretimindeki tüm paydaşların hazır bulunacağı bir toplantının da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Keçi-koyun besicileri adına açıklama yapan Sotiris Kadis, kendilerini kabul etmesi ve sorunlarını dinlemesi nedeniyle Hristodulidis’e yönelik teşekkürlerini sundu.

Kadis, keçi-koyun besicilerinin görüşlerini yazılı olarak Hristodulidis’e sunacaklarını belirtti.

Hellimdeki keçi-koyun süt kotasının artırılması amacıyla keçi-koyun sütünün artırılması hedefinin mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kadis, buna inandığını söyledi.