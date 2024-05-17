Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün ekipleri, Girne Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri ve Sağlık Bölümü'nün rutin olarak yaptığı denetimlere destek verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü"nün yürürlüğe girdiğinden beri çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurgulayarak, "Kurumlarla işbirliği içerisinde denetimlerimiz özveri ile devam edecek. Bu işbirliği, gıda güvenliği ve kalitesinin sağlanması için önemli bir adım olarak görülüyor ve toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.’’ ifadelerini kullandı.