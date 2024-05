KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

RUM KESİMİNDEN ET İTHALATI SERBEST BIRAKILSIN …

Hayvancılar Birliği, hükümetin ithal et kararını geri almaması nedeniyle canlı hayvan satışını 1 ay süreyle durdurduklarını açıkladı. Birlik, dar gelirli vatandaşların ucuza et yiyebilmesi için geçici olarak donmuş et ithalatına izin veren hükümet kararına karşı çıkıyor. Karardan geri adım atmayan hükümete karşı bir aylık canlı hayvan satışını durdurma kararı alan birlik, bu karara uymayan hayvancılara da cezalandırma tehdidinde bulundu.

GÜNEY KIBRIS’TAN ET İTHALATI KOLAYLAŞTIRILIP SERBEST BIRAKILSIN

Hayvancılar Birliği’nin bu kararı sonrası KIBRIS MANŞET’e ulaşan bazı vatandaşlar, kasaplar ve restoran işletmecileri hükümetin hızlı bir şekilde bu yasak süresince Güney Kıbrıs’tan et ithalatına izin vermesi gerektiğini belirtti. Eyleme karşı bir eylem çağrısında bulunan vatandaşlar ve esnaflar, hükümetin alacağı bir kararla bir aylık satış yapmama süresince restoran ve kasapların gümrük kapılarında KDV’sini ödemek şartıyla işyerleri için et ve kıyma getirebilmesini, vatandaşların da kişisel kullanım miktarlarının vergiden muaf olarak yolcu beraberi et ve kıyma getirebilmesini talep etti. Vatandaşlar ve esnaflar, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde hem restoran ve kasapların işleyişini sürdürebileceğini hem de halkın et ihtiyaçlarının karşılanabileceğini vurguladı. Hükümetin, bu talepler doğrultusunda acil bir çözüm bulması bekleniyor.

ELEKTRİKTEKİ İŞBİRLİĞİ ET KONUSUNDA DA OLABİLİR

Vatandaşlar ve esnaflar aynen elektrik enerji yetmezliğinde olduğu gibi hayvancılar birliği kararı sonrası başgösterecek olan et ve kıyma ihtiyacının karşılanması için Güney Kıbrıs’tan canlı hayvan ve et-kıyma ürünlerinin ithalatında istisnai kurallar uygulanması gerektiğini söylediler.