Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertuğ Erçal, sayısı her geçen gün artan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sağlığı tehdit eden ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini söyledi.

22 Kasım Diş Hekimliği Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada ülkede yetersiz eğitimle hekim enflasyonu yaratıldığını savunan Erçal, “Hekimlerin muhalefetine rağmen bu atmosferi oluşturanlar, her zeminde karşılarında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni bulacak.” dedi.

Hekimlerin mesleki itibarının ve çalışma ortamının bozulmasına, devlet eliyle diploma satılmasına izin verildiğini de iddia eden Erçal, “Bu yapı sadece mesleğimizi ilgilendiren bir sorun olmaktan öteye geçti, toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline geldi.” dedi.

Meslekte yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen, kamu diş sağlığı hizmetlerinin bir asır geriden geldiğini, itibar kaybına uğrayan kamu hekimlerinin sistemsizlik nedeniyle umutsuz bir ortamda çalıştığını da savunan Erçal, bu sistemsizliğin de halk sağlığı açısından ciddi sorun oluşturduğunu kaydetti.

Osman Ertuğ Erçal, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin devletten beklentilerini, “koruyucu ve önleyici tedavilerin devlet tarafından planlanması; ağız-diş sağlığı kapsamında hijyen eğitimi veren planların artırılması; ülkenin her bölgesinde adil ve sürekli sağlık hizmeti verecek, acil diş tedavisi de sunacak ağız ve diş sağlığı poliklinikleri veya merkezleri kurulması” olarak sıraladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erçal, önceliklerin “hastanelere gerekli altyapı, donanım, personelin sağlanması, yerli bir genel sağlık sigortası ile koruyucu ve başlangıç diş tedavilerini içeren yeni bir sağlık hizmeti sistemi yaratılması, tıp ve diş hekimliği eğitimlerinin verildiği yükseköğrenim kurumlarının şeffaf ve kararlı bir şekilde denetlenerek kriterlere uymayan kurumların derhal kapatılması” olması gerektiğini söyledi.