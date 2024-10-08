Müfide Akalın belgeselinin gösterimi, saat 19.00’da Çağlayan’daki Şair Nedim Sokak’ta bulunan KTÖS yeni binasındaki Konferans Salonu’nda yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre, KÖDER’in geçen yıl eğitim camiasından Sonuç Zaim’in belgeseli sonrasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD.(KTÖK) ile yaptığı iş birliği kapsamında bu yıl da başka bir eğitim neferi olan Müfide Akalın’ın belgeselini çekme kararı almış ve belgesel çekimlerini yapmıştı.

Açıklamada, “Sendikanın kuruluş aşamalarında görev alan birkaç kadından birisi olan ve öncü kişiliği ile mücadelenin ön saflarında yer almış, toplumsal olaylara duyarlı, ev idaresi öğretmeni olan Müfide Akalın’ın saygın ve örnek yaşam hikayesi belgesel ile toplumla paylaşılacak.” denildi.

Derneğin 23’üncü belgeselinin toplumla buluşacağını belirten KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, “büyük bir motivasyon ve gönül birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini, hayatımıza değer katan kadınların gelecek kuşaklara aktarılması ve bir nevi görsel toplumsal bellek niteliği de taşıyan belgesel üretimlerine devam ettiklerini” söyleyerek, herkesi Müfide Akalın belgeseline davet etti.