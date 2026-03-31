Kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneği uygulaması, yayımlanan yasa gücünde kararnamelerle yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanacak. Ödenek artışı, 3 aylık dönem için Nisan 2026’da, 9 aylık dönem için ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Bakanlar Kurulu’nun, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak söz konusu kararnameleri onayladığı, yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdiği belirtildi.

Kararnamelerde, düzenlemenin Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomi, enerji maliyetleri ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapıldığı belirtilirken, kararların Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

- Meclis’te oturuma ara verilmiş, sendikalar grevi askıya almıştı

Öte yandan, kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin atmayı planladığı adımlara karşı dün ülke genelinde grev ve eylem gerçekleştirmişti.

Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin görüşmeler için dün akşam toplanan Cumhuriyet Meclisi’nde yasa tasarıları ele alınmış, çalışmalar gece boyunca devam etmiş ve sabaha karşı saat 04.00 sıralarında oturuma ara verilmişti.

Sendikalar ise bu gelişmenin ardından bugün yapılması planlanan grevi askıya aldıklarını açıklamıştı.