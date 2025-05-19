Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği tarafından düzenlenen “Yaza Merhaba Büyük Medya Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, burada yaptığı konuşmada, basın işinin ahlak işi olduğunu belirterek, ciddiyetle yapılması gerektiğini söyledi.

Farklı siyasi görüşlerden dolayı kendisine yapılan eleştirileri saygıyla karşıladığını ve verilecek cevabı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ancak "bel altı" yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Geleneksel medyanın tiraj kaybederken, geleneksel medyanın da faaliyet yürüttüğü sosyal medyanın ise tirajını artırdığına işaret eden Tatar, bunun etkisini eski Ercan Havaalanı’nda yapılan TEKNOFEST’te gördüğünü, yağmura rağmen yapılan tanıtımlarla 225 bin kişinin etkinliği ziyaret ettiğini kaydetti.

Dış Basın Birliği’ni yaptığı etkinlikten dolayı tebrik eden Tatar, Burhan Canbaz başkanlığındaki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.