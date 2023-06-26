Ülkede hava açık, en yüksek sıcaklık 38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, yarından itibaren bir hafta boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık, Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.