Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek, çarşamba sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ve Eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Resitali’ni İzledi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ve Eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Resitali’ni İzledi

Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım'a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken,hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.