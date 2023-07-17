Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını Kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını Kutladı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 - 24 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca açık olacak.