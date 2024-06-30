Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik’te aracıyla 4 yayaya çarpan sürücü Köroğlu Aktaş tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı “Dikkatsiz sürüş” ve “Ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazası yapmak” suçuyla bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Beyazer mahkemede olguları aktardı.

Polis, ​29.06.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde, Köroğlu Aktaş’ın (E-48) yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını anlattı.

Beyazer, kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun’un bugün taburcu olduğunu kaydetti.

Beyazer, ağır yaralanan Hatice Uludağ’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından yoğun bakım serviste, müşahede altına alındığını belirtti. Polis, Uludağ’In sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, suçun nev’inin değişebileceğini söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.