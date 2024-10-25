Eşini acil servise getiren bir polis memuru, aracını hastanenin morg bölümüne giden yol üzerinde bırakınca, hastanede bekleyen diğer araç sahipleri zor anlar yaşadı.

Eşi müşahede altında olduğu sırada hastane kantininde oturan polis memuru, hastanenin güvenlik görevlisi tarafından aracını çekmesi konusunda uyarıldı. Ancak memur, bu uyarıyı dikkate almayarak aracını bulunduğu yerden kaldırmadı.

Bu sırada, park alanında mahsur kalan diğer araçlar çıkış yapamayınca, hastane yönetimi devreye girdi. Güvenlik aracılığıyla Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne haber verildi ancak yapılan tüm bildirimlere rağmen aracın yerinden kaldırılması iki saat sürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan hastane baş amiri Mustafa Yaver, "Böylesi bir durum bizleri üzüyor. Polis arkadaş böyle yaparsa vatandaş ne yapacak?" diyerek, bu tür olayların hastane işleyişini aksattığını vurguladı.

Haber: Ergün YAHAT