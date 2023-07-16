Haspolat Arıtma Tesisi'nin doğu kısmındaki alanda dün gece çıkan yangına polis itfaiye ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait iş araçları ile müdahale edildi. Çöplük alandaki dumanlama ise devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.50 sıralarında, Haspolat Arıtma Tesisinin doğu kısmındaki alanda yangın çıktı. Üç dönümlük arazi içerisindeki çöpler ve dere yatağı içerisinde kamışlıkların yandığı yangına polis itfaiye ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait iş araçları ile müdahale edildi. Yangının çevre emniyeti alınırken, çöplük alandaki dumanlama ise devam ediyor. Çöplük alanda belediye ekipleri, iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.