Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dernek temsilcileri, tedavi gören ve tedavisi tamamlanan kanser hastalarının iş hayatına yeniden kazandırılması sürecinde karşılaştıkları sorunları Hasipoğlu’na aktararak, destek istedi.

- Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kanserle mücadele eden bireylerin yalnızca sağlık değil, sosyal ve ekonomik açıdan da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kanser tedavisi sürecini tamamlayan bireylerin iş hayatına dönüşte çeşitli önyargılar ve yapısal engellerle karşılaştığını ifade eden Hasipoğlu, bu sorunların çözümünün sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hasipoğlu, kanser hastalarının çalışma hayatına yeniden kazandırılmasına yönelik özel düzenlemeler ve teşvik mekanizmaları üzerinde durulabileceğini söyledi.

Bu kapsamda ilgili paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını dile getiren Hasipoğlu, sivil toplum örgütlerinin sahadan aktardığı görüş ve önerilerin yol gösterici olduğunu ifade etti.

- Kanlıada

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada ise, Bakan Hasipoğlu’nun konuya gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kanlıada, yapılacak her türlü yasal ve idari düzenlemenin kanserle mücadele eden bireylerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.