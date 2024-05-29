“Bu karar geçen celsede iddia edildiği gibi Gazi Üniversitesi raporunun eksikliğini de teyit etmektedir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun, İsias davasında 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni vermesinin davayla ilgili kararda önemli bir rol oynayacağına inanç belirtti.

Bu kararın geçen celsede iddia edildiği gibi Gazi Üniversitesi raporunun eksikliğini de teyit ettiğini kaydeden Hasipoğlu, adalet karşısında suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılanmasının, sadece Kıbrıs Türk halkı açısından değil deprem konusunda Türk hukuku açısından da önemli bir içtihat olmasını temenni etti.

Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun, İsias Otel dava dosyası kapsamında, Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni vermesini, adaletin tüm suçlulara karşı gerçekleşebilmesi açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Hasipoğlu, “İsias Otelin, Şampiyon Meleklerimize mezar olmasına sebebiyet veren tüm katillerin mahkemede olmasını ve yüzümüze bakmalarını istiyoruz” dedi.

İl idare Kurulu’nun, gerekçeli kararında mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğinin vurgulandığına dikkat çeken Hasipoğlu, bu bağlamda yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki, Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma izni verilmesinin davayla ilgili kararda önemli bir rol oynayacağına inanç belirtti.

-“Bu dava Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz adalet sözü açısından bizler için yaşamsal öneme sahip”

Bu kararın geçen celsede iddia edildiği gibi Gazi Üniversitesi raporunun eksikliğini de teyit ettiğini vurgulayan Oğuzhan Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Adalet karşısında suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılanması, sadece Kıbrıs Türk halkı açısından değil, deprem konusunda Türk hukuku açısından da önemli bir içtihat olmasını temenni etmekteyiz. Bu dava ayrıca Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz adalet sözü açısından bizler için yaşamsal öneme sahiptir. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi Türkiye adaletine sonuna kadar güveniyoruz.”

-“12 Haziran’da her zaman olduğu gibi duruşma salonunda yerimizi alacağız”

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarının altını çizen UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Gerek Başbakan Ünal Üstel, gerekse Meclis İzleme komitemiz, bu davaya özel hassasiyet göstermeye devam edecek ve 12 Haziran’da her zaman olduğu gibi duruşma salonunda yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.