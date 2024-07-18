Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bizler için tarihi bir anlam içeren 50. Yıldönümü tezkeresini gururla selamlıyoruz.” dedi.

“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkerenin Genel Kurul’da kabul edilmesi, dünyaya da önemli bir mesaj vermektedir” diyen Hasipoğlu, “Tezkere, Anavatanımızın yasama gücünün de KKTC’nin yanında olduğu gerçeğini, böylesi tarihi bir günde hatırlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez." İfadeleriyle tezkere, KKTC’nin dünyaya açılım sürecinin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ilerlemesinin, itici gücü olacaktır.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin de desteğiyle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için iyi niyetle çaba sarf ettiği vurgulanan tezkerede, "50 yılı aşkın süredir devam eden müzakere sürecinde Kıbrıslı Rumlar, Avrupa Birliği üyeliği ile ödüllendirilirken Kıbrıslı Türkler haksız ve insanlık dışı bir izolasyona, kısıtlama ve ambargolara maruz bırakılmıştır. Kıbrıs Türkü bu duruma ne layıktır ne de razıdır. Oyalanmaya ve Ada'nın doğal kaynaklarını eşitlik temelinde paylaşımı öngörmeyen önerilerle zaman kaybına tahammülleri de kalmamıştır." görüşleri de mevcut yürütmekte olduğumuz Yeni ve Milli Kıbrıs Politikamıza da önemli bir destek olmuştur.

Tezkerede, İki devletli çözüm siyaseti, kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur" tespiti de önümüzdeki süreçte, Türkiye ile KKTC’nin birlikte yürütmekte olduğu sürecin geleceğine önemli bir ışık tutmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve Yüce Meclise bu müstesna tezkere için teşekkür ediyor, 50. Yılımızda, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayan Anavatanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz

(FG)