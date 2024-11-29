Halk Sanatları Vakfı (HASDER), 3 Aralık Salı günü Halkbilimi Sempozyumu’nun 37’ncisini düzenliyor.

HASDER’den yapılan duyuruda, sempozyumun Kıbrıs Türk kültürünün derlenmesi, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğu ve Kıbrıslı Türklerin halkbilimi alanında düzenlediği ilk sempozyum olduğu kaydedildi.

Sempozyumun pek çok bilim insanı, araştırmacı ve sanatçıya bulgularını ve fikirlerini paylaşmasında önemli bir olanak tanıdığı belirtildi.

LTB, Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak sempozyumda bildiri sunacak olanlar şunlar: “Av. Ahmet Said SAYIN "Girne'li Bir Kûva-yi Milliyeci, Mehmet Sami Mustafa"; Dr. Bekir AZGIN "Kıbrıs’ta Ortak Kullanılan Kelimelerden Bir Kesit"; Ahmet ERDENGİZ "Kıbrıs Türklerinin Kökeni. Kültürel Miras. (3. Bölüm)”; Dr. Ahmet KARAHAN "Sayılarını Kaybeden Kıbrıs Türk Toplumu"; Prof. Dr. Şevket ÖZNUR, "Kıbrıs Türk ve Rumca Söylencelerinde Ortak Benzerlikler".