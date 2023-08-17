KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümete, piyasanın denetim altına alınması çağrısında bulundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “dünya petrol piyasası ve döviz kurları son bir ay içerisinde istikrarlı seyrederken, akaryakıt, gaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmasını” kınadı.

Temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını da zincirleme etkileyecek olan zamların enflasyonu daha da körüklediğini belirten Işık, piyasayı denetim altına alması için hükümete çağrı yaptı.

Bazı önlem önerilerinde bulunan Işık, ekonomiyi ve sosyal yaşamı sarsan enflasyonist sürecin kriz boyutuna dönüşmesini önlemek için hükümetin ve ilgili bakanlıkların, Anayasa’nın verdiği yetki kapsamında önlemler almasını talep etti.