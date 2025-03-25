Hasan Y. Işık, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Dimitriu’ya “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Kıbrıs Türklerinin ‘ortaklık haklarını’ inkar eden ve vazgeçmesini dikte ettirmeye çalışan ‘Enosisci’ bir zihniyet” eleştirisinde bulundu. Işık, “Derneğimiz; 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ile uluslararası antlaşmalar ve hukukun, Kıbrıs Rumlarına tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma hak ve hukuku vermediğini Annita Dimitriu’ya önemle anımsatmaktadır” diye ekledi.

“Derneğimizin, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e KKTC’nin tanınması için yazdığı mektuplara aldığı yanıtın maalesef siyasi muhalefetin ‘federasyon’ tezini gerekçe olarak göstermesi esef vericidir” ifadelerini kullanan Işık, KKTC’nin varlığının tanınmasından başka Kıbrıs’ta çözüm seçeneği olmadığı görüşünü ortaya koydu.