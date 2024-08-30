Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Küçük mesajında “Türk halkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşerek yedi düvele meydan okumuş, ve Türk milletinin asla boyunduruk altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

30 Ağustos’ta kazanılan zaferin Kıbrıs Türkünün bağımsızlık yolunda meşalesi olduğunu belirten Küçük, şöyle devam etti:

“30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”