Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında tanıklar dinlenmeye devam edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili bugün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, 2005 yılında Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu Başkanı olan Hüseyin Nevzat Atik’i dinletti. İbrahim Ruso, üç günde puan alma izninin verilmesinin normal olup olmadığını sordu. Atik, özel olarak ilgilenen birileri olduğu için onaylandığını söyledi. Avukat Özgü Özyiğit, Hüseyin Vasilyalı’nın eşi olan Elhamiye Vasilyalı’nın ölmesinden hemen sonra puan alma izninin verilmesinin ihmali olduğunu söyledi. Hüseyin Nevzat Atik, “Partizandım diye bu göreve getirildim. Atanmam yasaldı ama iskan konusunda bilgim yoktu. Yasayı okudum öğrendim” dedi.

Duruşmada Hüseyin Vasilyalı Evre’nin kızı İçim Evre ve Mehmet Evre’yi dinletti. Mehmet Evre de İçim Evre de evlerinin tapusunu alabilmek için İskan Dairesi Müdürü Hasan Fındık’ın yardımcı olduğunu anlattı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 1 Mart’a erteledi.