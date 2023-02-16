Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında 4 tanık dinlendi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili dün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu’nda görev yapan 4 üyeyi dinletti.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 24 Şubat’a erteledi.