Bakanlar Kurulu, harnup üreticilerine, Toprak Ürünleri Kurumu’na, Binboğa Yem’e veya özel sektör firmalarına sattıkları ürün için kilo başına 10 TL destek primi ödenmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren, 7 Mart 2025 tarihleri arasında kantar fişi ve/veya müstahsil makbuz ibraz eden üreticiler, destek priminden yararlanabilecek.

Destek ödemesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2025 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri" kaleminden karşılanacak.