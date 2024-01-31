Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2024 yılını BRT için değerlendirdi.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

'2023 yılını uğurlarken, sizlerle samimi bir yıl değerlendirmesi yapmak istiyorum.

2023'e iyi bir motivasyonla başlamamıza rağmen Şubat ayındaki deprem felaketi ve yüreğimizde yarattığı tarifsiz acılar, ekibimle bir fiil Hatay'da geçirdiğim günler, gidiş ve gelişte içime attığım yaşananlar, orada gördüklerimiz sonrasında yaşanılanlar...

O günden beri sosyal medya paylaşımlarımda özenle hareket etme psikolojisi, yılın geriye kalanı boyunca sosyal medya paylaşımlarımı da 10 yıldan sonra oldukça azalttı. Bu kadar büyük acının olduğu bir coğrafyada, pek çok şeyin benim için anlamsızlaştığını hissettim. Bazı yerlerde "Ne oldu ama Harmancı'ya?" dedikodularını çok duydum ama inanın onları da umursamadım. O kadar küçük bir toplumda yaşıyoruz ki elbette bu etkileşimler önemli, eksikliğimiz varsa gidereceğiz, iletişim önemli, ta 2013'teki kısa bakanlık dönemimden başlayarak kamuoyu ile şeffaf ve karşılıklı iletişimi özellikle sosyal medyayı da kullanarak başlatan ilk siyasilerden olarak, yeni yılda daha sık ve bilgilendirme amaçlı iletişim mecralarını kullanmaya devam edeceğim.

Lefkoşalıların büyük güveni, desteği ve teveccühü ile 3. kez hayatımda taşıdığım en büyük sorumluluk ve onurlu görevde 2023 yılında yaptığımız ve belki de kamuoyuna aktarımınızı çok fazla da yapmadığımız çalışmaları özetlemek istiyorum. Şunu da belirtmek de yarar var ki; bu özet içerisinde yer alan maddelerin aslında ihale süreçleri kısa süre önce tamamlanmış, bir kısmı da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır ve bu projelerin şehir ve şehirde yaşayanların yaşamına etkisi 2024 yılının ilk aylarından itibaren başlayacaktır.

1) Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon İhalesi - 164 Milyon TL Bizim için adeta onur meselesi haline gelen AB finansmanı ile Dumlupınar- Hamitköy kanalizasyon ihalesi 5 milyon Euro bedelle açıldı. İhalenin bürokratik işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz.

2) Ortaköy Bölgesi İyileştirme ve Geliştirme Altyapı Projesi - 89.5 Milyon TL Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile Ortaköy bölgesi ve Dereboyu'nu da ilgilendiren kanalizsayon, yağmur suyu ve kaldırım ihalemizi 7 farklı ihale olarak çıkmıştık. 6 tanesi malzeme alımı idi tamamladık yapım işi için ihalemiz devam ediyor.

3) Merkez Bankası ile Şehit Çocuğu arsalarında Kanalizasyon - 15 Milyon TL.. Bu bölgede büyük bir eksiklik olan kanalizasyonu 2024'te tarihe havale ediyoruz.

4) Dereboyu Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat Yenilenmesi - 98 Milyon TL Ocak ayının ilk haftasında Dereboyu'nda 1980 yılında yapılan ve ardından hiçbir yenileme işleminin yapılmadığın kanalizasyon ana taşıyıcı hat için AB finansmanı ile ihalesi açılacak. Gerçekleşirken yurttaşlarımızın anlayışına ciddi şekilde ihtiyaç duyacağımız bu konuda her türlü önlemle ve bilgilendirme ile süreci en az sorun rahatsız edici şekilde tamamlayacağız.

5) Haspolat Arıtma Tesisi Yıllardır kanayan yara olan Haspolat Arıtma Tesisi işletmesne 11 Milyon Euro'luk olan borcumuzu, ilerdeki atık suyun satışı karşılığında 7,5 milyon Euro'luk (245 Milyo TL) kısmını çözmeyi başardık. Geriye kalan meblağı da 6 yıl üzerinden takside bağladık. Hissetmediğiniz bu temel konunun çözümü, tesisin iki toplumlu karakterini korumayı başardı, AB finansmanlı yatırımlarda oluşabilecek aksamaların yaşanmamasına olanak tanıdı ve ülkede pis suyun tarımda kullanılabilecek kalitede arıtılma sürecini garantiye aldı.

6) Haspolat Arıtma Tesisi Güneş Enerjisi - 70 Milyon TL ve Tesis alanında Rehabilitasyon - 35 Milyon TL Haspolat Arıtma Tesisi'nde yerel yönetimlerde bir ilk olarak güneş enerji santrali kurulumumu için AB ile finansmanı garanti altına aldık. Projesini tamamladık artık ihaleyi bekliyoruz. Ayrıca alana ilişkin rehabilitasyon finansmanı da çözüldü, ihale edildi ve uygulamayı bekliyoruz.

7) Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Ve şimdi 2024 yılına umutla bakmamızı sağlayacak en önemli ihalemize geldik.

2014 yılından beri ortaya koyduğumuz vizyon belliydi; Terminal alanı Lefkoşa'nın geleceğine açılan kapı olacak. Bürokratik kısmı tam 8 yılda aştık, ardından pandemiyi geçtik ve nihayet son 2 yılda ihale hazırlıklarımızı tamamladık.

Bu ihalenin başarısı benim için bir başka öneme sahip. Doğru, dürüst ve şeffaf bir şekilde bu ülkeye gerçek anlamda kamu-özel ortaklığı ile hem kamunun menfaatlerinin korunabileceği hem de özel sektörün itici gücü ile rüşvetsiz, avantasız da kalkınma hamlelerinin yapılabileceğinin kanıtlanması olacak. Ve 30 Aralık 2023 itibari ile ne aşamadayız? İhale teklifi açıldı ve ihalenin ilk aşaması olan mali boyutu kısmında teklif veren başarılı oldu. İhalenin başarıyla sonuçlanması için ikinci aşama, başkanlığınnı Türkiye ve dünyanın en önemli mimarlarından olan Sn. Murat Tabanlıoğlu yaptığı Juri heyeti tarafından mimari projenin de değerlendirlmesiyidi. Juri heyeti dün çok kapsamlı bir değerledirme yaptı. Mimari projede jurinin beklentileri karşılayan boyutlarla birlikte jürinin talep edeceği değişiklikler de var. Şu noktaya dikkat çekmek isterim ki; ihale şartamemiz kapsamında jurinin talep ettiği değişikliklere uyulma zorunluluğu var. Sonuç olarak jürinin değişiklik taleplerine teklif veren da onay verirse, başkent Lefkoşa bambaşka bir evreye adım atacak, bu proje Lefkoşa için yeni bir kilometre taşı olacak.

Projenin finansman kapsamında 2.5 Milyon sterlin ön ödeme, atıl durumda kalmış Tiyatro binasına 2 milyon sterlinlik yatırım ile çok katlı otopark ve belediye arkasına meydan yapımı var. Bunların tümü teklif verenden bağımsız olarak KAMU tarafından kazımlardır. Ayrıca, bunlara ilaveten yeni terminal alanı ile terminal istasyonları işletmesi de yine KAMUnun uhdesinde kalacak.

Bu saate kadar saydığım tüm altyapı projelerinin yanında, seçim dönemi Lefkoşa'ya yatırım sözlerini belli parametrelere dayandırarak vermiştik. Bunlardan biri de bu ihalenin başarı ile sonuçlanmasıydı. Bu sürecin başarıya ulaşması, 2024 yılında Lefkoşa'ya yaklaşık 100 Milyon TL'lik asfalt-kaldırım yatırımı ve belediye ağır iş araçlarının yenilenmesine imkan sağlayacak.

Lakin bilinmesinde fayda görüyorum, tüm bu kazanımlara rağmen eğer projede öngörülen jurinin hedefleyeceği değişiklikler olmaz ise elbette hayallerimizden vazgeçemeyeceğiz ama mevcut ihalenin sonuna gelmiş olacağız.

Yukarıda belirttiğim hususlar yanında, Lefkoşa'nın en büyük sıkıntısı olan aydınlatma problemlerini yeni yasanın verdiği yetkilerle tek tek gidermeye başladık, çok yakında tüm problemler giderilecek. Parklarımız genel anlamda ülkenin iyi durumda parklarından, bu alana özel önem veriyoruz. Drenaj çalışmalarımızda Doktoroğlu önü ve Başbakanlık önünde olduğu gibi başarılı projelerimizi artırarak devam ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi herkes için haklara ve hizmetlere erişim, sosyal adalet, paylaşma ve dayanışma konularında hizmetlerimiz aralıksız devam etti. Paylaşım Mutfağı, Kadın Sığınma Evi, LTB El Ele Kreşi, Lefkoşa Çocuk Merkezi, Dayanışma ve Eğitim Merkezi, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimimiz çalışmalarına hizmet kapsamlarını ve hizmet ulaşan kişi sayılarını artırarak devam etmişlerdir. Özel kreşlerle kurumsal bir iş birliği modelimiz sayesinde kreş hizmetinden faydalanabilen çocuk sayımızı artırdık.'